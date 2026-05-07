´Europeos´ llegarían antes a la Selección

México.- No todo fueron malas noticias en el tenso mensaje de Javier Aguirre. "El Vasco" reveló que su concentración podría nutrirse de más elementos antes del compromiso del 22 de mayo, frente a la selección de Ghana.

El primero de tres encuentros que le restan a México antes de su debut en el Mundial 2026, será en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla y podrían contar con elementos que militan fuera del país como Julián Quiñones, Germán Berterame o los "europeos".

"La dirección deportiva ha hecho esfuerzos importantes con los jugadores que aún están fuera de México y vamos a tener a varios previo al juego de Ghana", explicó.

Esta situación emociona al estratega, debido al compromiso que han puesto los futbolistas por concentrarse lo antes posible.

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"Es algo que me llena de orgullo, porque ellos han hecho un esfuerzo, han hablado con los entrenadores, han puesto de su parte", agregó.