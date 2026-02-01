Evenepoel firma un doblete en Mallorca

Palma. - El ciclista belga Remco Evenepoel, del Red Bull-Bora-Hansgrohe, se llevó este sábado su segunda victoria de la Challenge Ciclista Mallorca (España) con el triunfo en el Trofeo Andratx-Mirador d´es Colomer.

Antes del inicio, la organización decidió recortar en 26 kilómetros el recorrido previsto para garantizar la seguridad de los corredores, debido a las adversas condiciones meteorológicas marcadas por el viento y la lluvia.

Ya en carrera, Evenepoel confirmó lo que había anunciado en el control de firmas, en la salida, que atacaría en la subida al Puig Major, y a poco más de 30 kilómetros para la meta, el belga endureció el ritmo, seleccionó el pelotón y provocó la formación de un grupo de nueve corredores en cabeza.

Desde ese grupo lanzó primero su ofensiva el colombiano Fernando Pescador, del Movistar Team, pero Evenepoel mantuvo el control absoluto de la situación en todo momento.

Solo el francés Mathys Rondel, del Tudor Pro Cycling Team, logró seguirle la rueda a falta de 14 kilómetros para el final, y cedió a las primeras de cambio para que el doble campeón del mundo de contrarreloj se llevase la etapa.

El francés se llevó la segunda posición, por delante del también belga Maxim Van Gils, compañero del vencedor, que se impuso en el sprint del grupo perseguidor y certificó el dominio del conjunto Red Bull–Bora–Hansgrohe en esta Challenge.

Este domingo se disputará el quinto y último trofeo de esta Challenge 2026, con salida en el centro comercial Mallorca Fashion Outlet y final en el Paseo Marítimo de Palma, frente a la Catedral, con un recorrido de 158,3 kilómetros llanos.