Everardo Fonseca se impone en Trucks

El piloto Everardo Fonseca se llevó la victoria en un emocionante final durante la primera fecha de la temporada 2026 de la Trucks México Series, disputada ante una gran entrada de aficionados en el Súper Óvalo Potosino.

La competencia, considerada el campeonato de desarrollo más importante del automovilismo en México, arrancó a las 11:30 horas, con altas temperaturas en la pista y una parrilla llena de jóvenes talentos que buscan consolidarse en el deporte motor.

Desde la pole position, el potosino Roberto Espinosa, al volante de la camioneta #96, partió con la misión de conquistar la victoria frente a su público. En los primeros giros protagonizó una intensa disputa con Jan Philipp Krüll, quienes ocupaban las dos primeras posiciones antes de ingresar a pits para realizar el cambio obligatorio de neumáticos.

Tras esa maniobra estratégica, la punta pasó a manos de Edwin Arenas, quien mantuvo una batalla cerrada con Víctor Gama. Más adelante, el liderato cambió nuevamente cuando Carlos Novelo se colocó al frente y logró quedarse con los primeros puntos del Stage.

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En la segunda parte de la carrera aparecieron las banderas amarillas, aumentando la tensión en la pista. Espinosa aprovechó la reanudación para protagonizar un gran duelo con Novelo y recuperar posiciones, mientras que Krüll intentaba meterse nuevamente en la pelea, aunque una ponchadura lo dejó fuera de la contienda en los giros finales.

La definición llegó en una última vuelta llena de dramatismo, cuando un contacto entre Espinosa y Novelo los dejó fuera de combate, situación que fue aprovechada por Everardo Fonseca para tomar el liderato y cruzar primero la meta, firmando así la primera victoria de la temporada 2026. El segundo lugar fue para Sebastián Rodríguez, quien terminó a 0.396 segundos del ganador. El Top 5 lo completaron Valeria Aranda, Rafael Maggio y Andrés Tobías.