Everton se suma a la carrera por Champions

El Everton viene por su lugar entre los cinco primeros.

El Chelsea fue despachado 3-0 por el Everton, completando una semana miserable en la que el equipo también fue eliminado de la Liga de Campeones por el Paris Saint-Germain en una aleccionadora derrota global de 8-2.

Beto anotó dos veces e Iliman Ndiaye colocó un disparo con efecto en el ángulo superior para el tercero, mientras el Everton superó en intensidad al Chelsea, que ofreció una actuación sin energía tras sus recientes esfuerzos en la Liga de Campeones.

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, dijo que fue la actuación más decepcionante de su equipo desde que asumió el cargo en enero.

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El Everton se encontraba en el octavo lugar —detrás del Brentford, que empató 0-0 en Leeds, por diferencia de goles— y estaba a solo tres puntos del Liverpool y a dos del Chelsea.

También tiene a un arquero en forma candente; Jordan Pickford produjo otra atajada asombrosa para desviar por encima del travesaño un remate a quemarropa de Enzo Fernández en la primera mitad.