Exabogado de acusadora de Neymar niega extorsión y denuncia "complot"

En un comunicado, el despacho del jurista José Edgard da Cunha Bueno tildó de "absurdas" las declaraciones de Neymar padre a un canal de televisión en las que dijo que los abogados de la denunciante lo buscaron con la intención de "extorsión".



El atacante del París Saint Germain y de la Canarinha ha sido acusado de violación, una agresión sexual que según la joven brasileña se produjo el pasado 15 de mayo en un hotel de la capital francesa.



El bufete de da Cunha Bueno decidió el lunes abandonar el caso al alegar que la mujer "siempre declaró que la relación" con Neymar "fue consensual, pero que durante el acto" el jugador "se habría convertido en una persona violenta, agrediéndola, siendo ese hecho por el que debería ser responsabilizado civil y criminalmente".



No obstante, a pesar de marginarse del caso, el abogado refutó este martes las declaraciones de Neymar padre y señaló que los representantes del jugador "orquestaron" la reunión celebrada el 29 de mayo en la casa del progenitor del deportista para crear una "verdadera coartada" en "perjuicio" de su entonces representada.



De acuerdo con la nota de prensa, la reunión se hizo a pedido del propio padre del jugador y los entonces representantes jurídicos de la mujer solicitaron una indemnización por la agresión y pidieron a Neymar costear los tratamientos médicos y psicológicos, lo que fue rechazado por los abogados del deportista.



En el comunicado, el bufete indicó que después de comunicar a su entonces clienta de la negativa de los representantes de Neymar para celebrar un acuerdo, ella quedó "golpeada emocionalmente" y sin la orientación jurídica decidió, por cuenta propia, presentar la denuncia, esta vez por "violación" y no por agresión.



"Nótese que la primera vez que la palabra violación fue dicha por nuestra cliente a nuestros abogados-socios fue en esa conversación, solo después de la frustrada posibilidad de acuerdo", apuntó el comunicado.



A pesar de haber renunciado a representar a la mujer, por el hecho de que la supuesta violación no había sido mencionada antes a los juristas, el bufete consideró, sí, que existen "pruebas de materialidad de las agresiones sufridas" y serán las autoridades las que determinen su validez o no y si hubo asalto sexual.



"Nos solidarizamos con la dignidad de nuestra excliente, repugnando todas las manifestaciones de prejuicio a ella dirigidas" y "no compartimos el linchamiento público de una mujer que tiene derecho a ejercer su pretensión de Justicia, como cualquiera de nosotros", concluyó el comunicado.



Neymar, de 27 años, está siendo investigado por las autoridades en dos procesos distintos, pero que están relacionados entre sí.



Además de la acusación por violación, Neymar fue notificado por las autoridades para declarar sobre la publicación de un video en el que desveló las conversaciones que mantuvo por escrito desde marzo hasta mayo pasado con la presunta víctima y que incluyen fotos íntimas, a pesar de preservar el nombre y rostro de la mujer.



En Francia, donde acompaña a la selección que participa en el Mundial Femenino, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogerio Caboclo, descartó que exista la posibilidad de que el jugador, por el actual escándalo, no pueda jugar en la Copa América que se disputará en Brasil a partir del 14 de junio.



"Tenemos total confianza en Neymar, sabemos de la persona que es, el hombre que es y el deportista que es. La CBF acompaña todos los hechos con total confianza de que todo será aclarado lo más rápido posible", apuntó Caboclo.