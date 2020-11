Exconsejero de Griezmann se retracta tras polémica con Messi

Hace algunas semanas Erick Olhats, exconsejero técnico de Antoine Griezmann, realizó unos comentarios en France Football donde señaló que el liderazgo de Lionel Messi en el Barcelona "es un régimen de terror" y esto incrementó los rumores de una supuesta mala relación entre el argentino y el francés.

Tanto fue el alboroto que se armó tras sus palabras, que ahora decidió aclarar esta situación.

En una carta que publicó en Marca, Olhats deslindó a Griezmann de sus declaraciones e incluso aseguró estar en contra de lo señalado por el tío del exjugador de la Real Sociedad, quien arremetió contra Messi por "ser el culpable del bajo rendimiento" del francés en el Barcelona.

"Quiero dejar muy claro que Antoine Griezmann nunca me informó de este tema. Los comentarios que hice vienen por una situación argumentada por muchos medios durante la pasada temporada. Entiendo que mis comentarios son subjetivos y que incluso podría estar equivocado. De ellos yo soy el único responsable", explicó.

Además dejó en claro que hace tres años no tiene contacto con el futbolista campeón del mundo en Rusia 2018 y que tampoco es parte de su círculo cercano.

"También quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con los comentarios que hizo su tío sobre estas supuestas desaveniencias entre Griezmann y Messi. Desde hace mucho tiempo, concretamente desde hace tres años, que no mantengo relación con Antoine ni formo parte, como dice la Prensa, del círculo cercano a la familia", añadió.