Exitosa Cuarta Gala de Atletismo 2026

Con una nutrida participación de atletas, entrenadores y familias, se celebró con éxito la Cuarta Gala de Atletismo 2026, organizada por la Liga Diamante de Atletismo de San Luis Potosí, en las instalaciones del Centro de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis.

El evento congregó a competidores de distintas categorías, desde promocionales hasta máster, consolidándose como un espacio que impulsa tanto la formación como la competencia dentro del atletismo en la entidad potosina.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje póstumo al José de Jesús Peña Mendoza, reconocido por su labor como entrenador y formador de múltiples generaciones de atletas. El reconocimiento fue recibido por su hijo, Cristian Peña, quien expresó su agradecimiento y destacó el compromiso que su padre mantuvo con el desarrollo deportivo y proyectos como la Liga Diamante.

Durante la gala se llevaron a cabo diversas pruebas de pista y campo, donde los participantes demostraron su talento, disciplina y espíritu competitivo. Además, se realizó la premiación de circuitos con nuevas medallas, incentivando el esfuerzo y la continuidad de los atletas en la práctica deportiva.

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La competencia contó con la presencia de equipos provenientes de distintos puntos del estado y la región, incluyendo San Luis Potosí capital, Moctezuma, Ciudad Fernández, así como del vecino estado de Zacatecas, lo que dio un carácter regional al encuentro.

Finalmente, el comité organizador reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo este tipo de eventos, destacando que la Liga Diamante se consolida como un referente en la organización de competencias accesibles y de calidad, enfocadas en el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte.