Exitosa Gala de Liga Diamante

En un ambiente lleno de respeto y reconocimiento, se llevó a cabo un homenaje póstumo al destacado atleta potosino Carlos Martínez de Anda, en el marco de la tercera Gala de la Liga Diamante de Atletismo, resaltando su legado dentro del deporte en San Luis Potosí.

El reconocimiento fue recibido por su hijo, Francisco Martínez, quien agradeció a la organización por este significativo gesto. Durante su mensaje, destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de iniciativas que fomentan el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes.

La ceremonia contó también con la presencia del profesor Rodolfo Gómez, considerado uno de los mejores maratonistas en la historia de México, quien acompañó este homenaje especial. En su intervención, expresó su gratitud por el reconocimiento hacia su amigo, a quien recordó como un gran exponente del atletismo potosino.

Gómez subrayó la relevancia de espacios como la Liga Diamante, destacando que se trata de un proyecto que debe mantenerse y fortalecerse por su impacto formativo y su compromiso con el crecimiento del atletismo. Señaló que este tipo de esfuerzos son fundamentales para el desarrollo deportivo.

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Durante la jornada, atletas de distintas categorías tuvieron la oportunidad de convivir con el experimentado maratonista, tomarse fotografías y compartir momentos que quedarán en su memoria, fortaleciendo la inspiración de las nuevas generaciones dentro del deporte.