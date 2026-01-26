Exitosa primera carrera ´Actívate por la Obesidad´

Con una destacada participación de corredores locales, nacionales e internacionales, este domingo 25 de enero se llevó a cabo con éxito la primera edición de la Carrera "Actívate por la Obesidad", teniendo como escenario el Parque Tangamanga, evento que combinó el fomento a la actividad física con la concientización sobre la salud.

La competencia se disputó en las distancias de 10 y 5 kilómetros, dentro de la categoría Libre, dejando como ganadores a atletas de alto nivel que imprimieron gran ritmo a lo largo del recorrido.

En la categoría Libre Femenil de 10 kilómetros, el triunfo fue para Ruth Kimutai, representante de Kenia, quien cruzó la meta con un tiempo de 38 minutos y 03 segundos, seguida por su compatriota Lydiah Bosibori Mochama, con 39:22, mientras que el tercer sitio correspondió a Patricia Quesada Rodríguez, del equipo Pedro Silva, al detener el cronómetro en 45:17.

Por su parte, en la categoría Libre Varonil de 10 kilómetros, el primer lugar fue para Luis Fernando Vázquez Vega, del equipo Zatopék, con un registro de 30:49, escoltado por Aníbal Ulises de Regil Xicoténcatl, de Cobritas, con 34:05, y Ubaldo Blanco, quien finalizó tercero con 35:04.

En la distancia de 5 kilómetros, dentro de la Libre Femenil, Cindy Meza Domínguez, del equipo Zatopék, se adjudicó el primer puesto al marcar 20:06, seguida por Esmeralda Ramos Ramos, de Joselos Team, con 20:53, y Johana Mares Frías, quien ocupó la tercera posición con 20:56.

Finalmente, en la categoría Libre Varonil de 5 kilómetros, el triunfo fue para Israel Arcos, del Quintanilla Team, con tiempo de 20:32; el segundo lugar fue para Marco Sarabia, de Runners Sarabia, con 20:54, y el tercer puesto para Axel Azael Salas Camacho, con 21:34.

La primera edición de la Carrera "Actívate por la Obesidad" dejó un balance positivo, consolidándose como un evento que promueve el deporte, la salud y la convivencia familiar, con miras a convertirse en una cita anual dentro del calendario atlético de la entidad.