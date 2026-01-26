Exitosa primera carrera ´Actívate por la Obesidad´
Con una destacada participación de corredores locales, nacionales e internacionales, este domingo 25 de enero se llevó a cabo con éxito la primera edición de la Carrera "Actívate por la Obesidad", teniendo como escenario el Parque Tangamanga, evento que combinó el fomento a la actividad física con la concientización sobre la salud.
La competencia se disputó en las distancias de 10 y 5 kilómetros, dentro de la categoría Libre, dejando como ganadores a atletas de alto nivel que imprimieron gran ritmo a lo largo del recorrido.
En la categoría Libre Femenil de 10 kilómetros, el triunfo fue para Ruth Kimutai, representante de Kenia, quien cruzó la meta con un tiempo de 38 minutos y 03 segundos, seguida por su compatriota Lydiah Bosibori Mochama, con 39:22, mientras que el tercer sitio correspondió a Patricia Quesada Rodríguez, del equipo Pedro Silva, al detener el cronómetro en 45:17.
Por su parte, en la categoría Libre Varonil de 10 kilómetros, el primer lugar fue para Luis Fernando Vázquez Vega, del equipo Zatopék, con un registro de 30:49, escoltado por Aníbal Ulises de Regil Xicoténcatl, de Cobritas, con 34:05, y Ubaldo Blanco, quien finalizó tercero con 35:04.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En la distancia de 5 kilómetros, dentro de la Libre Femenil, Cindy Meza Domínguez, del equipo Zatopék, se adjudicó el primer puesto al marcar 20:06, seguida por Esmeralda Ramos Ramos, de Joselos Team, con 20:53, y Johana Mares Frías, quien ocupó la tercera posición con 20:56.
Finalmente, en la categoría Libre Varonil de 5 kilómetros, el triunfo fue para Israel Arcos, del Quintanilla Team, con tiempo de 20:32; el segundo lugar fue para Marco Sarabia, de Runners Sarabia, con 20:54, y el tercer puesto para Axel Azael Salas Camacho, con 21:34.
La primera edición de la Carrera "Actívate por la Obesidad" dejó un balance positivo, consolidándose como un evento que promueve el deporte, la salud y la convivencia familiar, con miras a convertirse en una cita anual dentro del calendario atlético de la entidad.
no te pierdas estas noticias
Scottie Scheffler se corona en The American Express con su vigésima victoria en el PGA Tour
AP
Jason Day se destaca en The American Express y logra una destacada posición en el torneo
Stephen Curry anota 26 puntos y lidera a los Warriors en victoria sobre los Timberwolves
AP
El base de los Warriors brilló en la cancha con 26 puntos y 7 asistencias.
Javier Hernández se burla del penalti fallado con Chivas
El Universal
El histórico goleador mexicano, Javier Hernández, se convierte en tema viral al mofarse del penalti fallado con Chivas en un video de Instagram.