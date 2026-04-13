Exitoso el Camp Internacional del Fluminense

Con una destacada participación y enfoque en la formación integral, concluyó el segundo Camp Internacional del Fluminense 2026, organizado por las academias del Fluminense Football Club, con el objetivo de implementar su metodología profesional en el desarrollo de niños y niñas potosinos.

El campamento se llevó a cabo del 6 al 11 de abril en las instalaciones del Colegio Real de San Luis, donde durante una semana los participantes vivieron una experiencia formativa que incluyó sesiones de entrenamiento, alimentación supervisada por profesionales en nutrición y actividades académicas complementarias.

Además del trabajo en cancha, se realizaron cuatro conferencias impartidas por la nutrióloga Judith Gaspar y el coordinador de las academias del club brasileño, André Medeiros, quien encabezó el proyecto y aportó su experiencia de más de 38 años en el desarrollo de talento juvenil desde Xérem, Río de Janeiro.

El campamento también contó con la participación de un equipo de siete entrenadores, entre ellos especialistas provenientes de Brasil como Atos Santos, Marcus Vinicius Souza y Fabiano Francisco, así como instructores mexicanos: Juan Carlos Hernández, Antonio Vázquez, Juan Agustín Cabriales y Uziel Noé Cebrián, quienes trabajaron de manera conjunta en la formación de los asistentes.

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Este proyecto busca fortalecer los lazos entre México y Brasil en materia deportiva, con la intención de consolidar una estructura que permita replicar este tipo de campamentos en otras ciudades del país e incluso establecer de manera permanente academias del club en territorio nacional.

El campamento estuvo dirigido a niños y niñas de entre 5 y 15 años, divididos en tres categorías (5-7 años, U10 y 13-15 años), registrando la participación de 51 inscritos en esta edición. Desde su llegada a México en abril de 2025, más de 200 jóvenes han formado parte de esta experiencia formativa impulsada por Fluminense.