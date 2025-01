Exitoso el juego de estrellas potosinas ‘Reta Undrafted’

La noche del pasado viernes, el auditorio del Sindicato del IMSS vibró con el emocionante evento “Reta Undrafted”, un juego de estrellas organizado para destacar el talento potosino en el baloncesto. En un espectáculo de alto nivel, los mejores jugadores del estado, provenientes de ligas profesionales, semiprofesionales y programas de becas universitarias, se enfrentaron en un duelo memorable que también incluyó la participación de jóvenes promesas nacidas en 2007, 2008 y 2009.

El evento no solo fue un deleite para los aficionados al baloncesto, sino que ofreció un espectáculo completo, con concursos de clavadas y tiros de tres puntos durante el medio tiempo. El partido principal enfrentó a los equipos Smartools (camiseta negra) y A.I.E. (camiseta roja) en un emocionante encuentro de ida y vuelta que mantuvo a los asistentes al borde de sus asientos.

El equipo Smartools, dirigido por el coach Hugo González y su asistente Nilda Narváez, contó con destacados jugadores como: Juan Ramírez (jugador profesional), Beto Ochoa, Gabriel Gabo (jugador universitario), Roberto, Barriga, Felipe Arenas (jugador universitario), Jair Grimaldo, Joshua Marturel, Kevin de Alba (jugador universitario), Alan Rodríguez.

Por su parte, el equipo A.I.E., bajo la dirección del coach Óscar Sánchez y la asistente Erika Sánchez, incluyó figuras como: Arim Solares (ex jugador profesional), Johan, Rodrigo Burgaña (ex jugador universitario), Irving, Iván, Charly, Jorge, Jonathan Lechuga, Eric Macías, Daniel y Gerardo Morón (ex jugador profesional).

El enfrentamiento fue sumamente reñido, definiéndose en los últimos segundos con un marcador final de 71-66 a favor de Smartools. La actuación destacada del juvenil Gabriel Gabo fue determinante para el triunfo de su equipo con 20 puntos encestados.