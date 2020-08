Exjugador de la NFL debuta en la WWE

Pat McAfee, exjugador de los Potros de Indianapolis, debutó en NXT y demostró que llegó para quedarse en los cuadriláteros de la WWE.

Más allá de haber caído con Adam Cole, este sábado, en NXT TakeOver XXX, tras el duelo, conquistó el reconocimiento del público y, en especial, de alguien muy importante en la compañía, el legendario "Triple H", quien advirtió que no será la última vez que aparezca este hombre en acción. "Había muchas críticas, mucha gente al pendiente de lo que pudiera hacer una celebridad. Hubo muchas opiniones divididas, el resultado fue muy bueno", presumió tras el evento.

"Triple H" recordó el día que Pat McAfee lo buscó y el entusiasmo con el que le pidió una oportunidad en la WWE. "Me dijo que quería trabajar para mí, que quería ser luchador. Recuerdo que me dijo: ´quiero estar aquí, quiero ser parte del talento´. Al inicio lo vi solo como un presentador, pero Pat tenía la intención de hacer esto, no sólo de ser una superestrella de NXT, sino de la WWE".

El exfutbolista dejó la NFL hace unos años, tras poner fin a su carrera. Con Indianapolis jugó por ocho campañas y se consolidó como un buen pateador.