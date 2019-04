Exjugadores de Pumas se despiden de la "Cobra" Muñante

El fallecimiento de Juan José "Cobra" Muñante ha causado cientos de reacciones de aficionados en redes sociales; sin embargo, los exfutbolistas no podían quedar fuera de los lamentos.

"La Cobra Muñante, un entrenador duro y estricto cuando tuve la fortuna de aprender de él. Su personalidad me formó y motivó a ser más atrevido en la cancha, en el mano a mano que era su especialidad. D.E.P. Maestro...Gracias por las enseñanzas. #Goya", manifestó Mariano Trujillo.

Miguel España, otro histórico de Universidad, se despidió del volante peruano: "Hoy se fue uno de los más grandes jugadores que han llegado al futbol mexicano la Cobra Muñante QEPD".

Mientras que Joaquín Beltrán, ahora analista de televisión y con posibilidades de llegar como directivo a los Pumas, destacó lo peligroso que era Muñante desde el extremo derecho. "Así te recordaremos Maestro, desbordando por la banda. Descansa en Paz. Gracias por todo".

De igual modo, la institución felina no podía quedarse atrás y agradecer lo que Muñante hizo por el club que lo fichó en 1975.