Horario y canales para ver la ida del San Luis vs América

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Atlético de San Luis y América disputan esta noche en el Estadio Alfonso Lastras el primer encuentro de los cuartos de final del Clausura 2023. Duelo en el que las Águilas llegan como amplios favoritos.

El equipo azulcrema inicia su camino rumbo al título 14, pero primero deberán superar una complicada prueba ante el conjunto sanluisino dirigido por el brasileño André Jardine.

El duelo entre Águilas y potosinos no será visto por televisión abierta, por lo que aquí te decimos los canales y horario para poder ver la ida de los cuartos de final, que inician con el choque entre Santos y Rayados a las 19:00

¿Cómo quedaron América y Atlético de San Luis en la fase regular?

Atlético de San Luis recibió en el Alfonso Lastras a las Águilas del América en la jornada 7 del torneo Clausura 2023, la única fecha doble de esta fase regular.

Aquella ocasión, los de Coapa se impusieron 1-3 a los rojiblancos con un doblete de Henry Martín y otro tanto del chileno Diego Valdés.

Sin embargo, ese enfrentamiento ya no marcará ninguna tendencia para el juego de esta noche. Así lo aseguró Fernando Ortiz en conferencia de prensa, ya que "el San Luis de la fase regular es muy distinto a este".



Atlético de San Luis vs América

Fecha: Miércoles 10 de mayo

Horario: 21:00

Canales: ESPN y Star+.