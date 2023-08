Exorcizan al Diablo en la Leagues Cup, Minnesota elimina a Toluca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL). – Los Diablos Rojos de Toluca lograron remontar dos goles en contra en contra al igualar 2-2 ante el Minnesota United, sin embargo, los estadounidenses les apagaron las llamas y fueron eliminados en penales en la cancha del Allianz Field de Minneapolis.

En un primer tiempo para el olvido de los mexicanos, Joseph Rosales vacunó a los Escarlatas a los 13 minutos. Veinte minutos después el sudafricano Bongokuhle Hlongwane amplió la ventaja para los locales ante la estática defensa mexiquense con lo que los locales se fueron al descanso con la comodidad del 0-2.

No obstante, los Pingos se acercaron al 66 cortesía de Valber Huerta. Toluca quemó sus naves en el cierre del compromiso y casi hicieron la diablura al empatar de penal, que hizo bueno el arquero Thiago Volpi, dejando a los 75 minutos el 2-2 que envío la llave a los penaltis.

Desde los once pasos Minnesota no falló nunca, mientras que Robert Morales y Valber Huerta malograron sus tiros que condenaron al infierno de la eliminación a los toluqueños.