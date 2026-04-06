Explosiva octava entrada de Mets

SAN FRANCISCO.- El bateador emergente venezolano Luis Torrens fue clave en la octava entrada de cuatro carreras de Nueva York al pegar un doble de dos carreras, y los Mets lograron su tercera victoria consecutiva sobre los Gigantes de San Francisco al imponerse 5-2 el domingo.

El dominicano Jorge Polanco conectó un doble ante Keaton Winn (0-1) con un out en la octava, y luego el corredor emergente Tyrone Taylor avanzó a tercera con el sencillo del cubano Luis Robert Jr.

El zurdo Erik Miller relevó a Winn, y Torrens bateó por Jared Young, quien se fue de 3-3. Después de que Robert se robó la segunda, Torrens conectó su doble por la línea del jardín derecho para darle a Nueva York ventaja de 3-2.

Mark Vientos siguió con un sencillo fuerte dentro del cuadro y Torrens anotó por un error en el tiro del antesalista Matt Chapman. Marcus Semien coronó el rally con un doble por la línea del jardín izquierdo para remolcar a Vientos.

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Kodai Senga y los Mets ganaban 1-0 con dos fuera en la sexta antes de que Chapman pegara un doble hacia la esquina del jardín izquierdo para llevar al plato a Patrick Bailey con la carrera del empate. El dominicano Rafael Devers siguió con un sencillo flojo al centro para impulsar a Chapman, y los Gigantes se pusieron arriba 2-1.

Logan Webb limitó a los Mets a una carrera con siete hits en siete entradas. Ponchó a tres y dio una base por bolas.

Brazobán (1-0) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó y Luke Weaver lanzó una octava perfecta.