Explota entrenador del Olimpia y llama "HDP" a Velázquez de León

El entrenador del Olimpia de Honduras, Pedro Troglio, continúa en la defensa mediática de la violencia con la que sus futbolistas jugaron el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions ante el América, en el Estadio Azteca.

Y ha ido más allá, Trolgio explotó por las críticas a la manera en que sus jugadores entienden el futbol, para quienes, junto a su entrenador, parecen dar lo mismo los golpes propios de un deporte de contacto, que un pisotón en la espalda cuando el rival está en el césped, y una fractura por una barrida sin razón de ser.

En lugar de dejar el tema en manos de la Concacaf con el posible castigo a Yustin Arboleda, sigue con el discurso de que "la gente de futbol me ha dicho que se hizo un buen partido. Me preocuparía si me llama un técnico y me dice que somos violentos, me quedo con eso... No fuimos mal intencionados".

Tras la lesión del jugador del América, Jesús López, provocada por Arboleda, la dura crítica de Gerardo Velázquez de León provocó molestia en el técnico del equipo catracho. Esto ocurrió en el programa REC de MVS, en el que se tocó el tema de lo ocurrido el pasado jueves por la noche. Ante esta situación, Pedro Troglio, explotó y respondió a ese comentario:

"Alguien que le dice cavernícola a un jugador es un HDP, por no decir la palabra, una mierda que no sirve para nada, pero bueno, es así. Es algo más político lo que han implementado algunos", continuó Troglio, quien volvió a argumentar que también algunos de sus jugadores salieron col golpes.

La lesión terminó en una fractura de peroné, cirugía y un largo tiempo de recuperación para el futbolista del América.