Explota Max Verstappen contra su equipo de ingenieros en Red Bull

Aunque el piloto neerlandés, Max Verstappen, se llevó la pole position del Gran Premio de Bélgica, correrá desde la sexta posición. Y es que, previo a la clasificación, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó a "Mad Max" por modificar su monoplaza más de la cuenta.

De acuerdo con el reglamento de la FIA y de la Fórmula 1, sólo se pueden hacer cuatro modificaciones a lo largo de la temporada. Ésta sería la quinta. Por ello, le quitaron cinco lugares en la parrilla de salida.

La situación no terminó ahí. Momentos después, durante la Q2, Verstappen estuvo al borde de la eliminación y explotó contra su equipo de ingenieros por "no seguir" la ejecución que él quería.

"Me importa una mierda [...]. Fue una ejecución de mierda", gritó a través de la radio.

Su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, intentó calmarlo; así como recordarle que todo es un trabajo en equipo: "Dime qué quieres hacer en la Q3 y lo haremos. Hazlo. Juegos de neumáticos, combustible, plan de ejecución".

Al final, Max Verstappen pidió disculpas y reconoció que "se pasó de la raya".

¿Cuándo será la carrera del Gran Premio de Bélgica?

La mirada de Max Verstappen está puesta en la carrera del Gran Premio de Bélgica. La competencia se realizará el próximo domingo, 30 de julio, a las 7:00 (hora del centro de México) y se transmitirá a través de FOX Sports.