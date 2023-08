Explota Pep Guardiola contra el arbitraje en la FA Community Shield

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. habló después de que el Arsenal le arrebatara la FA Community Shield y, por ende, la posibilidad de conseguir el sextete: no está de acuerdo con la nueva reglamentación de agregar más minutos a los compromisos.

"Ahora los partidos serán de cien minutos, eso seguro. Si hoy han sido ocho minutos, imagínate los demás partidos. No es molesto, sólo tenemos que acostumbrarnos. Tuve la sensación de que no pasó mucho para alargar ocho minutos", sentenció en conferencia de prensa.

Y es que, durante el minuto 90'+11, Arsenal empató con el Manchester City, causando una tanda de penales que terminó por quitarle la victoria a los dirigidos por Pep Guardiola. Si bien el entrenador aplaudió el logro de su equipo rival, confesó que el tiempo agregado le pareció "excesivo".

"Prolongan [los partidos] por goles. Si cada vez que marcas un gol en un partido que va 4-3, y ponen 30 segundos o 45 segundos por siete goles, entonces mañana por la mañana (a las nueve) estoy aquí jugando", finalizó.

¿Cuándo será el próximo partido del Manchester City?

Como parte de la Premier League, el próximo partido del Manchester City será contra Burnley. El compromiso está planificado para el siguiente viernes, 11 de agosto, en el estadio Turf Moor.