Explotan jugadores del America contra defensa de Rayados.

Durante el segundo tiempo del encuentro entre Rayados y América en el Estadio BBVA, Brian Rodríguez sufrió una dramática lesión en la rodilla izquierda que lo obligó a dejar el terreno de juego.

Jesús Gallardo, aparentemente de manera accidental, cayó sobre la rodilla del atacante uruguayo de las Águilas, provocándole la aparatosa lesión.Al término del encuentro, tanto Brian Rodríguez, como Jonathan dos Santos, explotaron en contra del lateral mexicano al asegurar que la lesión "no fue un accidente" sino una acción "mala leche" de Gallardo."Así lo dejó Gallardo, así lo dejó. Y se lo dijo antes de la jugada, que lo iba a reventar. Para que después digan que no fue de mala leche", dijo el segundo capitán del América, mientras acompañaba a Brian que salió del Gigante de acero en muletas.Tanto era el enojo del mediocampista mexicano que terminó con un "así le va a ir, así le va a ir a (Jesús) Gallardo", mientras ayudaba al charrúa a subir al camión de las Águilas.En declaraciones para TUDN, Rodríguez aseguró que Gallardo ya lo había amenazado con "tronarlo si seguía jugando con lujos", por lo que considera que no fue una jugada accidental.