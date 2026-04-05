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Explotan los Tigres de Detroit con 4 cuadrangulares

Por AP

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Explotan los Tigres de Detroit con 4 cuadrangulares

DETROIT.- Kerry Carpenter, Zach McKinstry y Matt Vierling conectaron jonrones de dos carreras e impulsaron tres anotaciones cada uno, y los Tigres de Detroit se abrieron paso hacia una victoria el sábado 11-6 sobre los Cardenales de San Luis, en un juego acortado por la lluvia.

El juego se dio por terminado después de 8 1/3 entradas, tras una demora de 40 minutos por lluvia.

Gleyber Torres añadió un jonrón solitario para los Tigres, que habían conectado apenas dos cuadrangulares en sus primeros siete juegos.

El juego se interrumpió con un out en la novena entrada debido al mal tiempo. Tras la demora, se determinó que el terreno no estaba en condiciones para seguir.

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Al abridor Jack Flaherty se le cargaron cinco carreras en poco más de cuatro entradas con Tigres de Detroit. Permitió tres hits y cuatro bases por bolas, y golpeó a otros tres bateadores con lanzamientos.

Brant Hurter (1-0) se acreditó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras.

Justin Verlander (0-1, 12.27) tenía previsto realizar el domingo su primera apertura en el Comerica Park con el uniforme de los Tigres desde el 20 de agosto de 2017, pero lo colocaron el sábado en la lista de lesionados de 15 días por inflamación en la cadera izquierda.

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