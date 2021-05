Extiende Bernal ventaja en Italia

MONTE ZONCOLAN, Italia.- El italiano Lorenzo Fortunato ganó la 14ta etapa del Giro de Italia el sábado, mientras el colombiano Egan Bernal extendió su ventaja en la clasificación general a más de un minuto.

Fortunato, de Eolo-Kometa, atacó cuando restaban unos dos kilómetros de la ruta de 205 kilómetros de Cittadella a Monte Zocolano para obtener un triunfo en su debut como profesional en uno de los ascensos más prestigiosos del Giro.

Jan Tratnik llegó segundo a 26 segundos y Alessandro Covi tercero a 59 segundos. La cuesta del Zoncolan estaba cubierta de nieve.

Bernal atacó desde el pelotón en medio de la niebla en la cumbre y terminó cuarto, lo que le permitió extender su ventaja en la clasificación general a 1 minuto y 33 segundos de Simon Yates, quien quedó segundo.

Bernal, ganador de la Tour de France de 2019, lleva 1:51 de ventaja al tercero, Damiano Caruso.

"Traté de mantener la calma cuando empezamos la subida del Zoncolan", dijo Bernal. "Sabía que estaba en una buena posición en la clasificación general y no necesitaba moverme primero. He seguido a Simon Yates cuando ha atacado y luego he acelerado en el final y creo que he rodado bien".

"Ahora tengo una buena ventaja en la general, pero tengo que mantener la calma y la concentración", añadió. "En este Giro todavía puede pasar cualquier cosa".

Los ciclistas ascendieron el Zoncolan por la ladera más fácil, pero fue uno de los ascensos más arduos de la carrera. En los últimos tres kilómetros hubo gradientes de más de 20% que llegaron a 27% en las curvas cerradas del último kilómetro.