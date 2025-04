Faby Apache revela que ha sido víctima de acoso por parte de aficionados durante su carrera

Cada vez son más las luchadoras mexicanas qué muestran su gran calidad y talento en el cuadrilátero, ganándose el respeto y admiración de los seguidores en diferentes partes del país.

Una de ellas es sin duda Faby Apache, una de las más experimentadas gladiadoras que durante los últimos años se ha convertido en una de las favoritas por su legado y trayectoria.

La esteta, figura de la Triple A durante muchos años, compartió que su camino ha vivido momentos complicados, entre los que destacó ser víctima de acoso por parte de algunos aficionados.

En una reciente entrevista con el podcast Alpha Nutrición, la hija de emblemático "Apache" compartió algunos episodios en los que hombres la han tocado sin su consentimiento, lo que ha generado que se aleje de los seguidores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Yo no me paro. Cuando termina mí lucha, me bajo del ring y me meto rápido. Desgraciadamente bajamos y nos empiezan a agarrar, me molesta ya que no hay respeto", mencionó.

En el relato de Faby Apache, otra de las más fuertes luchadora como Lady Shani, replicó el mensaje al establecer que ha vivido lo mismo.