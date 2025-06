Faitelson arremete contra Martinoli y García

Luego de que TV Azteca se quedara sin los derechos de la Selección Mexicana para esta Copa Oro, Christian Martinoli y Luis García decidieron innovar con una peculiar transmisión.

Los polémicos conductores de Azteca Deportes transmitieron en sus redes sociales, mientras comentaban y narraban el partido entre México y República Dominicana, el pasado sábado. Una narración "libre", con su picante estilo, groserías y burlas para propios y extraños.

Sin embargo, Martinoli y Luis García recibieron varias críticas, entre ellas, la más contundente de David Faitelson, su excompañero en TV Azteca y actual comentarista de TUDN.

"Resulta que están inventando el periodismo televisivo. Yo no tengo nada en contra de Christian Martinoli y Luis García; los dos fueron compañeros míos, pero con todo respeto, pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, groserías, palabras fuera de lugar, de reírse... Lo consume un círculo rojo", lanzó Faitelson.

El ex de ESPN aseguró no estar cerrado a nada, pero considera que "hay espacio para todo". Así lo dijo mediante un video desde el AT&T Stadium, sede del Tricolor para su compromiso de mañana ante Surinam.

"A mí me enseñaron a hacer periodismo y me puedo equivocar, pero se trata de hacer periodismo. Y no soy tampoco de cerrarme en una atmósfera de un periodismo rígido, podemos reírnos, pero hay espacio para todo", agregó Faitelson.

Para David, su límite son sus hijas. Hacer algo que las incomode en sus transmisiones sería lo último para él.

"Siempre mi límite va a ser lo que tus hijas pueden ver en televisión. Que vean una transmisión de futbol y no sentirse avergonzadas por lo que dice su padre. Me pregunto ¿pasó lo mismo el sábado con este experimento?", concluyó.