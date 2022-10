Faitelson ataca a periodista

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- En la misma semana que David Faitelson se involucró en una polémica por atacar a Javier "Chofis" López, el periodista de ESPN atacó a Ernesto Amador, columnista de EL UNIVERSAL, llamándolo a limpiarle las botas al boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez.

La discusión comenzó después de que Faitelson lanzó un comentario sobre el uso del VAR y la relación que puedan tener las televisoras que transmiten los partidos y la selección de imágenes dependiendo del equipo al que lleven. Ante esta acusación, Amador le respondió preguntándole si únicamente atacaba por atacar y si no existía la mesura al dar a entender que estaban siendo corruptos.

El ex periodista de TV Azteca y autor de grandes notas de color como David, no tomó bien la respuesta y contraatacó. "¿De qué me hablas? Tú eres el que está defendiendo la corrupción (...) Mejor vete a "limpiarle" las botas al Canelo", sentenció.