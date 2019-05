Fallas mecánicas quitan a García de los 1ros. lugares

La tercera fecha del campeonato FB BOHN Mikel´s Trucks no resultó como esperaba el piloto del equipo Pro Rally Marcelo García Serna #21, de Isquisa – Fertisquisa – Nitrousquisa – Más Cultivos – Soluisquisa – Isquicote – ProRally, pues llegaba con amplias expectativas de conquistar un nuevo podio y acercarse al liderato general.

Las cosas se complicaron muy temprano cuando una falla en la caja de cambios lo hizo entrar a pits buscando el equipo reparar lo más rápido posible la camioneta, logrando salir a pista nuevamente, Marcelo comenzó a tomar ritmo de carrera y recuperaba posiciones hasta que nuevamente tuvo que detenerse en los fosos para corregir un problema eléctrico que afectaba el funcionamiento de la bomba de gasolina. Finalmente, García cruzó la meta en la posición 19 con 7 vueltas menos que el ganador siendo esta una carrera para el olvido.

"Nos vamos de Guadalajara muy descontentos con lo que paso en la carrera, tuvimos muchas complicaciones en la pista y no pudimos hacer las cosas que queríamos, se nos escaparon puntos importantes para la pelea del campeonato, pero bueno son cosas que pasan. Ahora tendremos algunas semanas para revisar bien la camioneta, sé que el Pro Rally hará todo lo necesario para volver a ser competitivos en Aguascalientes y retomar el rumbo. Tocará circuito y podemos hacer una muy buena carrera, aunque no es de mis favoritos. Nuevamente quiero agradecer a la gente de Isquisa por el apoyo que nos brindan y seguramente con su impulso estaremos nuevamente peleando el podio, no bajaremos la guardia", finalizó el piloto regio.

La siguiente parada para Marcelo García y su patrocinador Isquisa será hasta el próximo 8 y 9 de junio, cuando la 4ta. fecha se lleve a cabo en el circuito del Óvalo Aguascalientes México.