El intenso fin de semana deportivo que se viene del 5 al 7 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El primer fin de semana de mayo será un completo deleite para los aficionados del deporte.

A través de la pantalla o visitando algunos recintos, todo aquel fan tendrá una amplia variedad de importantes eventos para elegir y tener unos agradables días de descanso.



Liga MX

En cuanto a la Liga MX, entre sábado y domingo podrán disfrutar de los partidos del repechaje del Clausura 2023.

Cruz Azul vs Atlas el 6 de mayo a las 17:00 horas.

Pachuca vs Santos el 6 de mayo a las 19:10 horas.

León vs Atlético de San Luis el domingo 7 de mayo a las 19:06 horas.

Tigres vs Puebla el domingo 7 de mayo a las 21:10 horas.



Boxeo

Este sábado en el Estadio Akron, casa de las Chivas, Saúl "Canelo" Álvarez enfrentará al británico John Ryder.

Ambos púgiles subirán al ring (aproximadamente a las 10:30 pm) en el estadio de Zapopan, donde el Canelo pondrá en juego los cuatro títulos supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB).



Fórmula 1

Luego de la victoria de "Checo" Pérez en las calles de Baku en el Gran Premio de Azerbaiyán, la Fórmula 1 visita Estados Unidos para el Gran Premio de Miami.

El viernes con las prácticas libres 1 y 2 (12:00 y 15:30 horas), el sábado con la práctica libre 3 y la clasificación (10:30 y 14:00 horas) y el domingo la carrera del GP de Miami 2023 a las 13:30 horas.