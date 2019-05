Fallece "El Pecho" ex utilero del América

Tristeza en el "Nido". Marcelino Rubén Rivero, ex utilero mejor conocido en el americanimo como "El Pecho", falleció a los 62 años de edad.

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Marcelino Rubén Rivero Báez, amigo y compañero, ex integrante de utilería del Primer Equipo. Nuestras condolencias a sus seres queridos. QEPD", manifestó el América en redes sociales.

"El Pecho", testigo de logros azulcrema durante varios años, como la conquista del título en el 2005, contra los Tecos, padecía problemas médicos que no permitieron su renovación en la institución después del 2006.A las condolencias, la Federación Mexicana de Futbol también se unió: "La Federación Mexicana de Futbol Lamenta el Fallecimiento del Sr. Marcelino Rubén Rivero Baez".Mientras que el exjugador Aarón Padilla "El Gansito", compartió una emotiva carta: "Gracias por todo mi pechos... Gracias por esas palabras antes de la final y decirme: 'ya están listos tus zapatos, que con estos vas a meter un gol'".

