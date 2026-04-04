Familia Dubois busca seguir los pasos de los Fundora

LONDRES.- Los boxeadores británicos Caroline y Daniel Dubois tienen que ponerse al día con Gabriela y Sebastián Fundora.

Los hermanos Fundora suman un total de cinco títulos mundiales. Gabriela posee cuatro de ellos como campeona indiscutida del peso mosca. Los Dubois tienen uno: el cinturón ligero del CMB de Caroline.

Caroline Dubois puede duplicar su cuenta cuando enfrente a Terri Harper, la campeona ligera de la OMB, el domingo en Londres. El próximo mes, Daniel Dubois intentará convertirse en campeón mundial por segunda vez cuando se mida con Fabio Wardley, el monarca del título pesado de la OMB, en Manchester.

los Fundora

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Además de ser campeones mundiales, los hermanos Fundora son el fan número 1 del otro.

Sebastian llevó una cinta roja en la cabeza con la palabra "Fundora" mientras celebraba el nocaut técnico de su hermana sobre Viviana Ruiz Corredor en el sexto asalto el mes pasado.

Sebastian retuvo el fin de semana pasado su título superwelter del CMB al noquear —también en el sexto asalto— a Keith Thurman.

Los hermanos Fundora se convirtieron en marzo de 2024 en la primera hermana y el primer hermano en ostentar títulos mundiales al mismo tiempo.

Los californianos, ambos zurdos, por lo general tienen ventaja de estatura sobre sus rivales. Sebastian mide 1,96 metros, Gabriela mide 1,75.

El dúo Dubois

Los hermanos Dubois han forjado sus propios caminos en el boxeo. Carolina se convirtió en campeona mundial ligera del CMB a finales de 2024 después de que Katie Taylor dejara vacante el cetro.

Daniel fue campeón mundial pesado de la FIB, pero lo perdió ante Oleksandr Usyk el verano pasado. Ahora se enfrentará a Wardley el 9 de mayo.