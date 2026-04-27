Fátima Herrera conquista la plata
Firmó una destacada actuación en la Copa del Mundo de Boxeo
La pugilista potosina Fátima Patricia Herrera Álvarez firmó una destacada actuación internacional al conquistar la medalla de plata en la primera fase de la Copa del Mundo de Boxeo 2026, celebrada en Foz do Iguaçu.
La olímpica de Juegos Olímpicos de París 2024 cayó en la final de la división de los 48 kilogramos femenil ante la uzbeka Farzona Fozilova, en un combate bien disputado al fajarse ambas pugilistas y que se definió por decisión dividida (1-4). Las tarjetas favorecieron a la representante de Asia Central con puntuaciones de 28-29, 28-29, 28-29, 28-29 y 29-28.
En su camino al podio, Herrera Álvarez mostró gran nivel desde el inicio del certamen. En su primer combate se impuso por Réferi Suspende Combate (RSC) en el primer asalto ante la japonesa Yuka Sadamatsu. Posteriormente, en semifinales, logró una victoria por decisión dividida frente a la argentina Tatiana Flores, con tarjetas de 29-28, 29-28, 29-28, 30-27 y 28-29.
Con este resultado, México aseguró su primera medalla dentro del circuito internacional organizado por World Boxing, además de permitir a la potosina sumar puntos importantes en el ranking mundial, en su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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El proceso competitivo continuará para la selección nacional en la segunda fase del certamen, programada del 15 al 20 de junio en Guiyang, donde Herrera buscará mantenerse entre las mejores del mundo en su categoría.
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