Fátima Herrera viaja a Brasil

La boxeadora potosina y olímpica Fátima Herrera formará parte de la delegación nacional que competirá en la World Boxing Cup 2026, a celebrarse en Foz do Iguaçu, donde las acciones se desarrollarán hasta el próximo 27 de abril.

Herrera integrará el representativo de la Federación Mexicana de Boxeo, que contará con un total de 15 pugilistas en distintas categorías, quienes buscarán posicionar a México en lo más alto del podio dentro de esta competencia internacional.

De acuerdo con el calendario oficial, la pugilista potosina verá acción en la división de 48 kilogramos este miercoles 23 de abril ante la Japonesa Yuka Sadamatsu , iniciando su participación en la fase correspondiente dentro de un torneo que reúne a exponentes de alto nivel provenientes de diversos países.

Previo al viaje, se llevó a cabo un acto de despedida encabezado por Oscar Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo quien dirigió un mensaje a las y los atletas, destacando su disciplina, compromiso y el esfuerzo realizado para ganarse un lugar en la selección nacional.

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La participación de Fátima Herrera representa una oportunidad más para consolidar su trayectoria internacional, ahora dentro de un certamen que reúne a lo mejor del boxeo amateur, en busca de experiencia y resultados que fortalezcan su camino rumbo a futuras competencias de alto nivel.