Fecha FIFA pondría en problemas a Chivas y América

El Apertura 2024 ha sido un torneo donde los equipos han tenido bastante actividad. Muchos partidos con pocos días de descanso.

Para muestra está lo que acaba de pasar, una fecha triple y la próxima semana comenzará otra, que pondrá punto final al torneo regular.

Mas esto no acaba ahí, ya que los equipos que disputen el Play In, podrían tener problemas por culpa de la próxima Fecha FIFA, en la que por Concacaf, se jugará la Liga de Naciones.

En estos momentos, los dos más grandes de la Liga MX, América y Guadalajara, serían los más dañados.

La cuestión es la siguiente:

La Selección Mexicana al mando de Javier Aguirre disputará la serie contra Honduras por el pase a Semifinales de la Nations League. La ida se jugará el 15 de noviembre en San Pedro Sula, la vuelta el 19 en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Eso significa que los equipos que disputen el Play In sólo tendrían dos días para preparar, con equipo completo, la serie que les toque.

En estos momentos, cómo se encuentra la tabla de competencia, el Play In se jugaría de la siguiente forma:

El siete (Atlético de San Luis) contra el ocho (Guadalajara).

El nueve (América) contra el diez (Atlas).

Estos juegos se realizarán el jueves 21.

América y Chivas, afectados por seleccionados

Según las últimas convocatorias, Chivas y Águilas serían los que más sufrirían para preparar estos encuentros por los seleccionados nacionales y extranjeros, que tendrán que ceder.

En el caso del América, los llamados podrían ser: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes y Henry Martín (por México); Cristian Borja (Ecuador), Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres (Uruguay), Alejandro Zendejas (Estados Unidos) y Diego Valdés (Chile).

Por el Guadalajara: Raúl Rangel, Jesús Orozco Chiquete y Roberto Carlos Alvarado (por México); Cade Cowell (Estados Unidos).

La única forma de que Chivas y América no sufran con esto es que aprovechen el cierre de torneo, los nueves puntos que están por disputarse para lograr escalar hasta dentro de los seis primeros lugares de la tabla.

Y ahí se vendría el tener que esperar casi 20 días para iniciar los cuartos de final del torneo, pero esa es otra historia.