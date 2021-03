Felipe Muñoz culpa a Todorov

La FINA nombró a Carlos Orihuela (de la secretaría de disciplina de la Federación), para investigar el caso y dar recomendaciones al respecto. Pero el problema va más allá, apunta Muñoz, "el tiempo corre y los Juegos Olímpicos están a unos meses. Tenemos más 17 deportista de natación que tienen la marca B y no han podido dar la marca A porque no han tenido apoyo de la Federación, no ha habido ni siquiera comunicación. En clavados ya se han logrado varios puestos, pero tiene que haber un selectivo para saber quién va a ir, y tampoco se sabe nada. Ya se perdió la posibilidad de acudir en natación artística, estaba muy cerca de clasificar y no han podido ni entrenar".

Urgió a qué se arreglen estos problemas, "porque si no, se seguirá afectando al deporte".

Y advirtió que la FINA, "es un organismo muy firme y muy serio que no tolera la trampa, en este caso el doping y en México están ocurriendo trampas y no dudo en nada que la FINA también sancione a las autoridades que cometan trampa".