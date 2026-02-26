Fernanda Contreras se despide del tenis

La tenista potosina Fernanda Contreras anunció su retiro del circuito profesional, poniendo fin a una etapa que en los últimos años devolvió presencia mexicana a los grandes escenarios del tenis internacional. La jugadora explicó que la decisión responde a la necesidad de priorizar su salud y escuchar a su cuerpo tras una trayectoria marcada por la exigencia competitiva.

"Gracias al tenis por abrir mi mundo y darme un viaje por el que siempre estaré agradecida. Este deporte me ha llevado a lugares que nunca imaginé y me ha presentado a algunas de las personas más increíbles. Las amistades que he hecho se quedarán conmigo por el resto de mi vida. El tenis me ha dado tanto... pero ahora es el momento de escuchar a mi cuerpo y cuidarlo. Esa decisión no fue fácil, pero sé que es la correcta", compartió en sus redes sociales.

El punto más alto de su carrera llegó en 2022, cuando consiguió disputar tres torneos de Grand Slam en la misma temporada: Roland Garros, Wimbledon y US Open. Con ello se convirtió en la primera mexicana en lograrlo desde Angélica Gavaldón en 1996. Ese mismo año alcanzó su mejor clasificación en singles al ubicarse en el puesto 139 del ranking mundial.

Su camino profesional se construyó principalmente en el circuito ITF, donde disputó cuatro finales individuales y obtuvo títulos en Waco y Cancún. En dobles mostró mayor regularidad al alcanzar 13 finales y conquistar nueve campeonatos. En el nivel WTA, su resultado más destacado fue la final de dobles del Abierto de Monterrey 2024, donde hizo pareja con Kimberly Birrell.

Entre sus victorias más significativas destaca el triunfo ante la entonces número cuatro del mundo, Sofia Kenin, en Tokio 2022, resultado que confirmó su capacidad para competir frente a la élite. Antes del profesionalismo, ya había dejado huella en el tenis universitario de Estados Unidos con Vanderbilt, donde se convirtió en la jugadora con más triunfos en la historia del programa, con 138 victorias.