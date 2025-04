Fernando Alonso elogia a Max Verstappen en rueda de prensa

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) no dudó este jueves en calificar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) como el mejor piloto de la fórmula uno y afirmó que alcanzó un nivel en el que los demás todavía no están.

"Es el mejor, llevo años diciéndolo. Alcanza un nivel en el que los demás todavía no estamos. Me gusta cuando la gente no gana con el mejor coche y creo que estamos todos de acuerdo con eso", afirmó el asturiano durante la rueda de prensa previa al GP de Baréin.

A pesar de las constantes críticas sobre la superioridad del coche de Verstappen, Alonso defendió la calidad del piloto neerlandés y subrayó su capacidad de luchar contra Lewis Hamilton en 2021 y Ferrari en 2022.

"Ha habido dos eras de dominio en los últimos 20 años con grandes pilotos y grandes equipos y grandes talentos, pero las victorias siempre se iban por el lado fácil", dijo.

El bicampeón del mundo, asimismo, reflexionó sobre la actuación de su escudería esta temporada: "Sabemos cuáles son los puntos débiles, curva rápida, la resistencia en rectas y que está todo muy apretado. Hemos visto que en dos décimas podemos quedarnos fuera de la Q1 o a veces luchar por ser séptimo o sexto en la Q3 si hubiésemos pasado. No vamos a darnos por vencidos".

"Sabemos que el coche es frágil en cuanto a viento de cola en algunas curvas y puede que Suzuka fuera una confirmación de eso", detalló.

Alonso, que cedió su asiento al brasileño Felipe Drugovich en el primer entrenamiento libre, señaló que no está preocupado por perderse la sesión debido al calor en Baréin, ya que las condiciones no suelen ser representativas para la clasificación y la carrera, que se disputan en horario nocturno.

Actualmente, el británico Lando Norris, de McLaren, lidera la clasificación del Mundial de Fórmula Uno con 62 puntos después de tres carreras disputadas, con uno menos es segundo Max Verstappen (Red Bull) y, con 49, completa el podio el australiano Oscar Piastri (McLaren).