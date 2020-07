Fernando Beltrán es el tercer contagiado de Covid-19 en Chivas

La Liga MX en conjunto con Chivas dio a conocer 3 casos positivos en el plantel. Por respeto a los jugadores, se omitieron los nombre, pero ellos mismos han confirmado su contagio.

Primero fue Ronaldo Cisneros, después Uriel Antuna y ahora es Fernando Beltrán quien confirma ser uno de los positivos en el club y que serán baja para el partido de este sábado ante León.

"Este martes, los médicos del club me informaron que di positivo en la prueba de Covid-19. Solo quiero decirles que estoy bien, no presento ningún síntoma y lo mas importante, toda mi familia se encuentra bien.

"Ya estoy en aislamiento y con profundo compromiso de seguir las recomendaciones puntuales que me dio el área de servicios médicos de Chivas".

Con ello, se confirman las tres ausencias del Guadalajara para el inicio del Guard1anes 2020, mismas que mencionó Salvador Reyes este jueves en conferencia de prensa.