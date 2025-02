Fernando Gago sería despedido de Boca Juniors

La etapa de Fernando Gago en Boca Juniors estaría por terminar, luego de semanas complicadas y llenas de fracasos, la directiva del equipo argentino tomaría la decisión de despedir al ex técnico de Chivas.

Luego de una complicada y misteriosa salida del exjugador del Real Madrid de México, para tomar al gigante de Argentina, los resultados no ha sido los mejores

Recibiendo en las últimas semanas fuertes críticas de la afición y parte de la directiva que dirige Juan Román Riquelme, que pese a la llegada de jugadores no ve una mejoría en el nivel de juego.

De acuerdo con información de diario Olé, lo que parecía ser una solución para el equipo xeneize se convirtió en una pesadilla y tomarían la decisión de dejarlo fuera del proyecto.

Gago, quien hace unas horas quedó fuera de la Copa Libertadores, al caer en penaltis ante Alianza Lima de Perú, habría sido ya informado de su salida.

El último juego del exjugador sería ante Rosario Central este sábado en casa, para luego quedar libre y en búsqueda de un nuevo proyecto deportivo.

En la vigente campaña del balompié argentino, Boca Juniors se encuentra instalado en el cuarto lugar de la clasificación del Grupo A con 14 unidades.