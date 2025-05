Fernando Ortiz queda fuera del Santos Laguna

El Club Santos Laguna se encuentra sumergido en una profunda crisis de resultados, desde hace un año.

Tanto en el Apertura 2024 como en el Clausura 2025, los Guerreros se quedaron en el último lugar de la tabla general.

Ignacio Ambriz no pudo ser el salvador del equipo lagunero y únicamente pudo sumar 10 puntos a lo largo de las 17 jornadas.

Nacho ganó dos partidos, empató cuatro y perdió 11, por lo que la directiva optó por darle las gracias y sustituirlo con un hombre de "casa": Fernando Ortiz.

En noviembre de 2024, el Tano fue presentado como el nuevo director técnico del Santos Laguna, con el objetivo de darle la vuelta a la crisis por lo que se atravesaba.

Sin embargo, el exentrenador del América no pudo conseguir resultados distintos a los de su antecesor y también terminó en el fondo de la tabla general.

Bajo su gestión, los Guerreros sumaron siete unidades tras las 17 fechas del Clausura 2025, perdió un total de 14 encuentros.

Por tal motivo, la directiva, encabezada por Alejandro Irarragorri Kalb, tomó la decisión de destituir al Tano Ortiz, a menos de seis meses de su llegada.

A través de un comunicado, el conjunto de la Comarca Lagunera anunció que el estratega argentino no continuaría al frente de la institución.

"Club Santos Laguna informa que ha tomado la decisión de dar por concluida la etapa de Fernando Ortiz y su cuerpo técnico al frente del primer equipo", publicó.