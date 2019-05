Ferrer puso punto final a su carrera

Madrid.- David Ferrer, que puso punto y final a su carrera en la segunda ronda del Mutua Madrid Open tras perder contra el alemán Alexander Zverev destacó, emocionado, que ha sido un hombre afortunado y que ha tenido suerte "de poder acabar de esta manera".

"He tenido mucha suerte de poder acabar de esta manera. Quería acabar de una manera buena, de la mejor posible. Y es difícil y me preparé para ello. Pero jamás me hubiera podido imaginar algo así", dijo Ferrer en Televisión Española.

Ferrer perdió por 6-4 y 6-1 ante Zverev. Resistió al principio pero luego decayó. "Estaba muerto. He intentado todo desde el principio pero luego él se ha apoderado de la pista. Lo di todo y estoy muy feliz y orgulloso de mi carrera", añadió.

Ferrer quiso agradecer a la gente todo el apoyo mostrado. "Muchísimas gracias por el cariño dado en días de lluvia, de sol, en días buenos, en días malos y os llevaré siempre en mi corazón", concluyó.