Ferrera sustituirá a Roca Rey en corrida de aniversario de la Plaza México

El torero español Antonio Ferrera hará este miércoles el paseíllo en la decimosexta de la Temporada Grande junto a los mexicanos Octavio García "El Payo" y Uriel Moreno "El Zapata", además del también español José Antonio Morante de la Puebla. Ferrera entra en el cartel en sustitución del peruano Andrés Roca Rey, retirado temporalmente de los ruedos por un problema gástrico.



La corrida es la segunda del aniversario de la Plaza México y las reses a lidiar serán del hierro de Jaral de Peñas.



Tras distintas especulaciones finalmente será Antonio Ferrera el matador que sustituya a Roca Rey.



Junto a Ferrera estará El Zapata. Ambos toreros han salido por la puerta grande de la Plaza México en este 2020.



Será la tercera comparecencia de Ferrera en el actual ciclo de corridas mayores de la Ciudad de México.



El reciente triunfo del español, hace apenas 9 días, llegó de la mano de una faena con más gestos que pases debido a la invalidez del animal que enfrentó.



No es la primera puerta grande de Ferrera en la plaza de la capital mexicana, con la que parece haber alcanzado un entendimiento pleno, gracias al conocimiento del español de suertes donde lo plástico impera por encima de la pureza.



El otro español en liza, en esta corrida de cuatro espadas, es Morante de la Puebla. Será la segunda comparecencia en esta temporada para el andaluz. Una oreja es por ahora el saldo del matador.



En tanto, Octavio García "El Payo" no está teniendo su mejor año profesional. Tras los dos percances que sufrió en La México, en la temporada anterior, su comparecencia de hace unos meses pasó desapercibida.



Necesita el torero de la ciudad mexicana de Querétaro un triunfo con vistas a lo que queda de año taurino mexicano y pensando en volver a las ferias europeas.



Por último, la inclusión como triunfador del Zapata pone al mexicano en un cartel con figuras y la posibilidad de mostrar sus opciones ante una plaza llena de aficionados.



La puerta grande reciente le da sin duda confianza aunque no estuvo exenta de polémica por ser lograda con un toreo alejado de los cánones clásicos, sin respetar las leyes de la tauromaquia pura, todo ante los buenos toros de Pozohondo que se lidiaron la pasada tarde del 12 de enero.



Para esta maratoniana corrida la Plaza México ha escogido la divisa de Jaral de Peñas.



El hierro es de los que mejor mantiene el equilibrio entre bravura y características del gusto de las figuras.



Las últimas comparecencias de Jaral de Peñas por la México han dejado más de lo segundo que de lo primero con animales de escaso trapío y menos casta que aun así estuvieron por encima de los de luces, como fue el caso del que enfrentó Pablo Aguado, el 2 de diciembre de 2019, en su confirmación en la Plaza México.



La divisa ubicada en el estado mexicano de Querétaro se fundó en 1968 y se presentó en La México en 1975.



Su sangre es de procedencia Domecq mezclada con Jandilla, Juan Pedro y Torreestrella. Tras el éxito de público que logró ayer el cartel en el que Enrique Ponce figuró junto a Joselito Adame y José Mauricio, está por ver si la reciente puerta grande de Ferrera, y lo señalado de la fecha, pone por fin al español entre los matadores con tirón en la Ciudad de México.