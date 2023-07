Ferretti asegura que Lozano es el indicado en Selección Mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- No hay otro entrenador, es Jaime Lozano o nadie más, así lo considera Ricardo Ferretti, quien le dio el visto bueno al ex de Pumas, luego de conseguir la Copa Oro 2023.

"Yo creo que sí. Él logró apaciguar las cosas, las críticas de ustedes (la prensa) son menores. Siempre habrá un porcentaje de crítica, positivo o negativo", indicó en conferencia de prensa.

Para el entrenador de La Máquina, Lozano Espín, cumple con todos los requisitos para mantenerse en el cargo, pero aseguró que, si no hay respaldo en lo directivo, los resultados serán los mismo.

"Yo pienso que es un gran elemento, muy buen entrenador, si lo dejan, me gustaría que hubiera apoyo para él. Lo tiene en lo deportivo, ahora falta el apoyo realmente, de la directiva. Sabemos qué pasó con Diego Cocca, entró de una forma medio apretado".

Y reiteró que, si realmente no hay un apoyo, una unión, difícilmente se podrán conseguir los objetivos trazados como ganar torneos importantes (Copa América) y tener un gran mundial en el 2026.

"Si lo eligen, yo creo que todos, los dueños y presidentes deben ponerse de acuerdo y que quieran apoyarlo para que tenga un proceso adecuado".

Por lo pronto, hoy Jaime Lozano es un técnico libre. Su contrato terminó con el título de Concacaf y en los próximos días se sabrá si los directivos lo eligen cómo el estratega definitivo o darán carpetazo final y eligen a uno nuevo.