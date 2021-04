Ferretti sin preocupaciones por sequía goleadora sus delanteros

Ricardo Ferretti respaldó a sus delanteros, André-Pierre Gignac y Carlos González, previo al clásico regiomontano, a pesar de la sequía que pasan ante las porterías rivales. "No me preocupa, son goleadores y comprobados. Ellos no deben mostrarle nada a nadie, sino a ellos mismos y tener oportunidades de marcar", comentó el brasileño, timonel de los Tigres, tras el empate a cero con los Pumas.

Gignac suma apenas dos anotaciones en el Guardianes 2021, el último firmado el 5 de marzo (ante Puebla), y González, con tres, no mete desde el 13 de marzo (sobre Mazatlán). La próxima semana, los Tigres enfrentan al Monterrey, en el duelo local y en el cual aspiran a sumar más puntos para permanecer en la zona de reclasificación.

"Uno siempre busca mejorar en todos los aspectos. Ahora, buscaremos recuperar física y anímicamente, trabajar en ello y tener un buen accionar y sacar los resultados. Estoy confiado con el equipo y el trabajo para sacar dos buenos resultados", indicó Ferretti.

Sobre el empate en CU, analizó: "Quedamos medio satisfechos, regular, porque buscábamos el triunfo y escalar en la tabla. Hay que tomar ciertos aspectos, como el calor, muy fuerte, muy difícil para los jugadores en la cancha".