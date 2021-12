Festeja el Atlas título con desfile

CIUDAD DE MÉXICO.- A varios les sudaban las manos, lucían confundidos sobre lo que debían hacer, pero todo cambió cuando apareció aquel autobús que transportaba a ese grupo que hizo realidad la más preciada de las fantasías atlistas.

Inolvidable tarde en la capital de Jalisco, teñida de rojo y negro, porque esos son los tonos que verdaderamente gobiernan Guadalajara, más allá de que las Chivas gozan de verdadero impacto nacional.

Pero lo de este lunes era del Atlas, de esa gente que —en su mayoría— sólo se limitaba a imaginar lo que sería ver a su equipo campeón, porque muy pocos guardan recuerdos genuinos de aquel lejano 1951.

Aproximadamente 25 mil personas acudieron al desfile del nuevo campeón en la Liga MX. La ciudad fue una fiesta, con la Glorieta de los Niños Héroes como epicentro. Ahí fue donde el frenesí se desató.

Ese plateado objeto que pasó de mano en mano provocó incontables e interminables lágrimas. Es el néctar de la gloria, ese que los Zorros no veían desde hace siete décadas.

Es por eso que el júbilo fue pleno. Julio Furch, Julián Quiñones, Aldo Rocha y Diego Cocca fueron los más ovacionados, pero hubo espacio para todos, porque los corazones atlistas tenían tanto por dar, que este domingo se abrieron como nunca.

Guardado celebró

en España

Desde Sevilla, en España, Andrés Guardado reveló en una charla para el Betis como vivió la gran final de la Liga MX en la que el Atlas, equipo donde se formó, se coronó después de 70 años.

"Estoy todavía que no me la creo, me pasé toda la noche sin dormir, viendo el partido, porque aparte se fue al alargue y luego penales, pero lo voy a disfrutar por mucho tiempo, si la racha es como ahora que cada 70 años vamos a ser campeones, pues lo tengo que disfrutar mucho", expresó el mexicano.

La final del Apertura 2021 arrancó pasadas las tres de la mañana (tiempo de España), por lo que Guardado pasó la noche sin dormir para ver el encuentro disputado en el Estadio Jalisco.

"Me dormí un poco antes y puse el despertador para empezar a verlo y ya no paré. Tenía que estar, después de más de 20 años para volver a una final, tenía que verlo", dijo el jugador del Real Betis.

"El Principito" explicó que "lo que más me importaba era que mis hijos no se despertara, viví el partido a oscuras, en mi tableta, en mi cama, queriendo no despertar a mi mujer, pero no lo conseguí, a ella sí la desperté", agregó Guardado, que portaba durante la charla una playera de los rojinegros.

El Atlas derrotó en tanda de penaltis al León y levantó su segundo campeonato del futbol mexicano.