Festejan fanáticos título del Barsa

BARCELONA, España.- Casi 750.000 personas salieron a las calles de Barcelona el lunes para celebrar el desfile del título de La Liga del equipo, según medios españoles que citaron a las autoridades locales.

Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid el domingo en el Camp Nou y aseguró su segundo título de liga consecutivo. El club catalán obtuvo una ventaja inalcanzable de 14 puntos sobre el Madrid, segundo clasificado, con tres partidos por disputar.

El equipo desfiló en autobuses descapotables por las calles de la ciudad para celebrar el 29no título de liga del club.

"Barcelona volvió a mostrar su pasión por el Barça. Las calles se convirtieron en un mar blaugrana entregado a un equipo que sigue escribiendo capítulos exitosos en su historia y que celebró estos nuevos títulos rodeado de su gente", manifestó el club.

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Hansi Flick para rato

Según información del medio español SPORT, este lunes Deco, director deportivo del Barcelona, y Pini Zahavi, el agente de Flick, se reunieron para iniciar las negociaciones de una extensión de contrato, el cual contemplaría mantener al entrenador hasta el año de 2028, aunque podría ampliarse a 2029.

De acuerdo con la misma información, la renovación estaría prácticamente cerrada, sin embargo, esperarían hasta final de temporada para poder anunciar la extensión. De momento, el DT está concentrado en buscar cerrar el año con tres victorias y así alcanzar los 100 puntos en la temporada.

Negociaciones

por Lewandowski

Las negociaciones entre Deco y el agente Pini Zahavi, también habrían incluido el futuro de Robert Lewandowski. El club azulgrana aún no ha lanzado alguna propuesta de renovación por escrito ni tampoco había hablado de cifras concretas con el entorno del jugador, por lo que, su salida parece cada vez más cercana.

El polaco habría recibido ya ofertas de de equipos tanto de Arabia Saudí como de la MLS. De hecho el Chicago Fire, ya habría presentado una importante oferta económica para poder hacerse del delantero. Lewandowski no ha tomado ninguna decisión.