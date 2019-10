Fidel Kuri lamenta "falta de respeto" de jugadores de Veracruz con afición

El presidente de Veracruz, Fidel Kuri, entendió la molestia de los jugadores por el hecho de no recibir su salario, pero lamentó la falta de respeto que tuvieron con su afición al no correr, no jugar, en los primeros minutos y recibir dos goles de Tigres.





Enfatizó también que Carlos Salcido mintió en algunos aspectos que comentó ante la prensa al finalizar el encuentro, pues no existen deudas para las categorías inferiores y el equipo femenil.





"El capitán es Leonardo López", expuso Kuri al no entender porque Salcido se encargó de leer un escrito a los medios de comunicación. "Pueden preguntar al equipo femenil si se les deben seis meses".





Resaltó que Salcido y el titular de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, Álvaro Ortiz, están en campaña, pero a la vez desprestigiando a Tiburones Rojos, algo que no permitirá.





"El señor Salcido y Álvaro Ortiz andan en campaña, quieren agarrar a Veracruz para andar en campaña, vamos a presentar documentos, siempre he dado la cara. (Los jugadores) Quisieron tapar la falta de respeto que tuvieron con la afición", detalló el presidente.





Subrayó que Salcido "claro que miente", aunque sí aceptó, como en los últimos días que existen diversos adeudos que se comprometió a saldar lo más pronto posible con los jugadores.





"Sé que tengo adeudos con el equipo, pero hubo acuerdos que hice por los jugadores, Salcido llegó a mi oficina, venía hablar a mi casa, él vive en un departamento mío, él llegó a decirme que venía hablar por él", apuntó.





Kuri pidió hablar con la verdad, "sé hace lo que se tiene que hacer. Ahí están las fuerzas básicas, si quieren romper el trabajo de las fuerzas básicas y meter cosas raras a ellos no se vale, él (Salcido) ya va de salida".





El hecho de no jugar los primeros minutos y recibir dos goles fue una mala decisión por parte de los jugadores de Veracruz, "faltaron el respeto a la afición, a los que pagaron por un boleto".