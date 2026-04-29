logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

FIFA alista cambio para el Mundial

Propone nueva regla sobre amarillas para evitar sanciones en eliminatorias

Por AP

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
FIFA alista cambio para el Mundial

VANCOUVER.- La FIFA se apresta a modificar las reglas del Mundial sobre las tarjetas amarillas para garantizar que menos jugadores sean suspendidos en partidos clave de la ronda de eliminación directa en el torneo que se jugará en Norteamérica.

Se tiene previsto proponer una amnistía adicional por tarjetas amarillas —que borraría dos veces los antecedentes disciplinarios de los jugadores durante el torneo ampliado— en la reunión del consejo rector de la FIFA el martes, informaron a The Associated Press personas familiarizadas con el plan. Hablaron bajo condición de anonimato porque la decisión aún no es oficial.

En el Mundial, los jugadores deben cumplir una suspensión de un partido si reciben una tarjeta amarilla en dos encuentros distintos, pero en torneos anteriores se borraban después de la fase de cuartos de final.

Eso garantizaba que ningún jugador se perdiera la final por suspensión por el mero hecho de haber recibido una tarjeta amarilla en la semifinal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El formato ampliado del Mundial, ahora con 48 selecciones y la ronda adicional de dieciseisavos de final, provocó que la FIFA hiciera un cambio con el fin de mantener a los jugadores en la cancha.

La FIFA propone borrar los antecedentes disciplinarios de los jugadores que tengan una tarjeta amarilla después de la fase de grupos de tres partidos, con el fin de que comiencen la fase de eliminación directa desde cero.

Una segunda amnistía después de los cuartos de final se aplicará a los jugadores que hayan recibido una amarilla durante las tres rondas previas de eliminación directa y cuyos equipos hayan avanzado a las semifinales.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore
    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore

    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore

    SLP

    El Universal

    Diego Pavia, con raíces mexicanas, firmó un contrato de tres años con Ravens Baltimore tras quedar fuera del Draft 2026.

    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen
    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen

    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen

    SLP

    El Universal

    Lorena Ochoa destacó la importancia de inspirar a nuevas generaciones de golfistas mexicanas.

    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place
    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place

    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place

    SLP

    AP

    Las Vegas aparece como opción para reubicación mientras aficionados protestan por permanencia.

    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador
    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador

    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador

    SLP

    El Universal

    El histórico club azulgrana apuesta por la experiencia de Herrera para el Apertura 2026.