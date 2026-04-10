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FIFA confirma a árbitros mexicanos para el Mundial

Katia Itzel García y César Ramos tendrán una participación histórica

Por El Universal

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
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FIFA confirma a árbitros mexicanos para el Mundial

México.- La espera terminó y ya es oficial la lista de la FIFA de los árbitros que estarán en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. En México hubo una grata confirmación.

El máximo organismo del futbol a nivel mundial, reveló la lista de los 52 silbantes que dirigirán el siguiente Mundial y entre los nombres destaca el de Katia Itzel García Mendoza.

La silbante mexicana hará historia al convertirse en la primera representante femenina de la Liga MX que impartirá justicia en el magno evento de la FIFA.

La originaria de la capital será una de las seis árbitros que estarán en la justa que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y canadá a partir del próximo 11 de junio. Esto es muestra del "empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino".

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Katia, de 33 años, estará acompañada por la asistente Sandra Elizabeth Ramírez Alemán; Karen Janett Díaz Medina, quien completa su tripleta de manera habitual, no aparece en la lista de FIFA, a pesar de que estuvo presente en Qatar 2022.

También tendrá acción César Ramos Palazuelos, quien se convertirá en apenas el segundo nazareno nacional que dirige tres Copas del Mundo, luego de sus participaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022; igualará a Marco Antonio Rodríguez, quien estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Con 42 años, César Arturo Ramos llegará a Norteamérica 2026 con amplias posibilidades de arbitrar la gran final, por su experiencia y porque en la última edición del certamen estuvo en una de las semifinales.

Además, México también tendrá presencia en el VAR, con los nombres de Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios, quienes integraron la lista de los 30 asistentes de video.

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