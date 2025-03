FIFA expulsa dos selecciones del Mundial 2026

La organización de la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá ha recibido una fuerte noticia, al ver la eliminación de dos selecciones que soñaban con participar en la competencia.

Mediante un comunicado en redes sociales, fue la FIFA la encargada de notificar una dura sanción para dos países, quienes por tener irregularidades en su manejo no podrán participar.

Los representativos sancionados fueron Congo y Pakistán, selectivos que no podrán tener ninguna participación internacional en todas sus categorías.

En el texto compartido por el máximo organismo del futbol, se expuso cada caso, estableciendo que durante una investigación en el Congo, se vieron muchas interferencias externas.

Mientras que en Pakistán, el problema principal, fue que los encargados no cumplieron con normas internas de FIFA, al no garantizar elecciones democráticas y prácticas de gobernanza sólidas.