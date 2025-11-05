FIFA presenta el Premio FIFA de la Paz: el Futbol Une el Mundo
La FIFA anuncia la creación del Premio FIFA de la Paz para unir a personas de todo el mundo a través del futbol.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La FIFA ha anunciado la introducción del galardón Premio FIFA de la Paz: el Futbol Une el Mundo, que distinguirá a todos aquellos que, con su trabajo excepcional y extraordinario por la paz, hayan unido a las personas del planeta.
El premio se entregará en nombre de las más de cinco mil millones de personas que aman el futbol. Con sus acciones diarias por y para el futbol, todas ellas contribuyen al lema de la FIFA "El futbol une el mundo", pues reúnen niñas y niños, mujeres y hombres, en torno a la pasión, el júbilo, la esperanza y la alegría. Por lo tanto, este galardón tan especial reconoce con toda justicia sus logros extraordinarios.
Esta distinción se concederá aquellos que, con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz y, por consiguiente, merecen un reconocimiento único y especial.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, concederá por primera vez este premio anual el próximo viernes 5 de diciembre, con motivo del sorteo final de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Washington D.C.
"En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz — ha declarado el presidente de la FIFA—. El futbol es un símbolo de paz, y en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, el Premio FIFA de la Paz: el Futbol Une el Mundo reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y proporcionan esperanza a las próximas generaciones".
