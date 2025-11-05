TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Las más perseverantes jugadoras participaron en el Torneo de “Halloween” de convivencia, que se llevó a cabo en EL Club Campestre de San Luis.

Al evento, se sumaron bastoneras de La Loma Residencial & Club de Golf.

Así, las golfistas fortalecieron lazos de afecto que les unen.

La acción en el green inició por la mañana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahí, las participantes cautivaron con su juego.

El encuentro resultó plena de emociones y agradables sorpresas.

El torneo finalizó con la premiación a las triunfadoras.